Covid, allarme Oms: rischio terza ondata in Africa

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito di una possibile nuova ondata di Covid-19 in Africa a causa del ritardo nelle forniture dei vaccini e della diffusione di nuove varianti. "Il ritardo nella distribuzione dei vaccini e l'emergere di nuove varianti significa che il rischio di una nuova ondata di casi rimane molto alto in Africa", ha detto in una nota l'ufficio africano dell'Oms.