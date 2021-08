Covid, allarme dei pediatri Usa: nei bambini +85% casi in una settimana

ansa

Negli Stati Uniti è allarme Covid-19 tra i bambini. In una settimana, dal 22 al 29 luglio, i casi tra i più piccoli sono aumentati dell'85% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo quota 71.726 . Lo denuncia la Accademia dei pediatri americani, che ha sollecitato formalmente la Food and Drug Administration ad approvare in fretta un vaccino anti-Covid-19 per i bambini al di sotto di 12 anni.