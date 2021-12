Covid, al via a New York obbligo vaccino per lavoratori aziende private

Afp

Al via a New York l'obbligo di vaccino anti-Covid per i lavoratori privati. I dipendenti di circa 184mila imprese per poter lavorare dovranno infatti presentare prova di avere ricevuto almeno una dose. Le aziende che non rispettano questa regola rischiano multe a partire da mille dollari. I datori di lavoro dovranno verificare le certificazioni e tenerne traccia.