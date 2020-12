Covid, agenzia sanitaria Usa: "Usare la mascherina anche all'aperto"

IPA

I Centers for disease control and prevention sollecitano per la prima volta "l'uso universale della mascherina", ovunque fuori di casa. L'uso è definito cruciale negli spazi al chiuso ma l'agenzia sanitaria Usa suggerisce di indossarla anche all'aperto quando non si può rispettare il distanziamento sociale. Il presidente eletto Joe Biden ha chiesto a tutti gli americani di usare la mascherina nei primi 100 giorni dopo il suo insediamento.