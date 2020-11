Covid, Afp: superati i 50 milioni di casi nel mondo

Ansa

La pandemia infrange un'altra barriera: in tutto il mondo sono stati superati i 50 milioni di contagi da Covid. Lo riporta l'Afp. In totale più di 50.010.400 casi, inclusi 1.251.980 decessi, sono stati registrati in tutto il mondo dall'inizio della pandemia in Cina a dicembre. L'Europa, con 12.6 milioni di casi confermati (per oltre 305.000 decessi), è la regione più colpita, davanti all'America Latina e ai Caraibi (11.6 milioni di casi).