Covid, accordo Usa per acquisto 1,7 mln di dosi di nuovo farmaco antivirale

Gli Usa hanno concordato con la casa farmaceutuca Merck & Co l'acquisto di 1,7 milioni di dosi di un farmaco sperimentale, il Molnupiravir, per il trattamento del Covid-19, sempre che venga approvato per l'uso di emergenza. Nella Fase 2 del trial il medicinale ha mostrato la capacità di ridurre i tempi di negativizzazione dei pazienti non ospedalizzati. La casa farmaceutica ha in corso colloqui con altri Paesi per l'acquisto del farmaco.