Covid, a Nizza torna obbligo di mascherina sui trasporti pubblici

A Nizza torna l'obbligo di mascherina per il coronavirus sui trasporti pubblici a partire dall'11 luglio.

Lo ha annunciato il sindaco Christian Estrosi, spiegando che per ora "il governo la raccomanda, ma sarà obbligato ad arrivare" ad imporla. Martedì in Francia sono stati registrati 200mila casi di coronavirus in 24 ore.