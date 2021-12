Covid, negli Usa superata quota 800mila vittime

Afp

Gli Stati Uniti, il Paese più colpito dalla pandemia, hanno superato le 800mila vittime per Covid-19. Lo conferma il sito della Johns Hopkins University. Intanto i ricoveri nello Stato di New York sono aumentati del 70% dall'ultimo giovedì di novembre, cioè dal giorno del Ringraziamento. Sempre a New York i casi per ogni 100mila abitanti sono saliti del 58% da fine novembre mentre le vaccinazioni sono aumentate solo del 2%.