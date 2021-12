Covid, a New York casi aumentati del 640% nell'ultimo mese

IPA

La città di New York ha il tasso di nuovi casi di coronavirus più elevato di tutti gli Stati Uniti. I contagi, infatti, sono aumentati in maniera esponenziale e nell'ultimo mese sono saliti del 640%, secondo la Abc che cita dati del Centers for Disease and Control Prevention. Anche per questo motivo, l'ultima idea del sindaco Bill de Blasio, per incentivare la vaccinazione, è offrire 100 dollari a chi decide di fare la terza dose.