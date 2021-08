Covid, 2mila i bambini ricoverati negli ospedali Usa: mai così tanti

Afp

Il numero di bambini ricoverati negli Stati Uniti per Covid-19 ha raggiunto, nel weekend, la cifra record di quasi 2mila casi. I funzionari della sanità non sono certi se gli effetti del virus siano più pericolosi rispetto a quelli sperimentati dagli adulti, tuttavia la variante Delta del coronavirus non sta risparmiando chi ha meno di 12 anni e non può, al momento, ricevere alcun vaccino.