Covid, 26mila nuovi casi da variante Delta in Gb: picco dal 23 gennaio

Ansa

Nuovo picco di contagi Covid in Gran Bretagna, alimentati al 99% dalla variante Delta. Sono infatti 26.068 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (su quasi 900mila tamponi), mai così tanti dal 23 gennaio. L'effetto dei vaccini sulla popolazione, con la somministrazione delle prime dosi all'85% della popolazione adulta e i richiami al 62,4%, continua per ora a frenarne l'impatto su ricoveri e decessi, 14 in 24 ore.