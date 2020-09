Covid-19, Ue: infezioni in Europa tornati ai livelli di marzo

Il numero di infezioni da coronavirus in Europa è tornato ai livelli visti a marzo quando il virus ha attaccato il continente, secondo il capo dell'agenzia di sanità pubblica dell'Unione europea. "Il virus non ha dormito durante l'estate. Non è andato in vacanze", ha detto Andrea Ammon, secondo l'agenzia di stampa Reuters. In tutta Europa ci sono 46 casi ogni 100mila persone, ha spiegato.