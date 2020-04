Covid-19, Protezione Civile usa satellite per controllo luoghi pubblici

La Protezione civile italiana ha attivato il programma di osservazione satellitare Copernicus per mappare strutture sanitarie e aree di raduno, e per avere una comprensione chiara del territorio. L'obiettivo è il monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici durante l'emergenza del Covid-19. Lo annuncia il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, dal suo profilo Twitter.