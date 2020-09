Covid-19, premier Jonhson: "In Gran Bretagna seconda ondata in arrivo"

In Gran Bretagna "vediamo l'inizio di una seconda ondata" di infezioni da Covid-19. E' quanto ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson. Un secondo lockdown è "l'ultima cosa che la gente vuole", ma le misure attuali devono essere tenute "sotto controllo", ha avvertito Johnson. I consulenti scientifici del governo hanno affermato che l'aumento del virus non è più localizzato ma è diffuso in tutto il Paese.