Covid-19, per 47% brasiliani Bolsonaro non è responsabile dei morti

Quasi la metà dei brasiliani ritiene che il presidente Jair Bolsonaro non sia responsabile degli oltre 107.000 decessi causati dalla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal quotidiano Folha de Sao Paulo. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di casi e di decessi, dietro agli Stati Uniti: solo nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 41.576 contagi, per un totale di 3.317.096 casi.