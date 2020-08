Covid-19, Messico: 4.853 nuovi casi e 274 morti in 24 ore

Altre 4.853 persone hanno contratto il Covid-19 in Messico nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Sanità. Il bilancio complessivo nel Paese dall'inizio della pandemia è ora di 439.046 infezioni. Il ministero ha anche riportato 274 nuovi decessi, per un totale di 47.746 vittime. Venerdì, il bilancio delle vittime per il coronavirus in Messico ha superato quello del Regno Unito.