Covid-19, leader cinese Xi: "Politicizzare il virus danneggia tutti"

"Dobbiamo essere uniti e promuovere la solidarietà e la cooperazione. Dobbiamo rifiutare ogni tentativo di politicizzare il virus". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping parlando, in collegamento, al Global Health Summit di Roma. Xi ha poi aggiunto che "la manipolazione politica non aiuta la risposta interna alla pandemia di Covid-19, non fa altro che disturbare la cooperazione internazionale e danneggia le popolazioni in tutto il mondo".