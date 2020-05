Covid-19, entro questo weekend riaprono quasi tutti gli Stati Usa

Quasi tutti gli Stati Usa si preparano a diverse forme di riapertura entro la fine di questa settimana: uniche eccezioni Massachusetts e Connecticut. Allenteranno le restrizioni anche alcuni distretti rurali dello Stato di New York, anche se la Grande Mela resta ancora soggetta a restrizioni massime. Restano forti le pressioni di Trump da una parte per riaprire e dall'altra di molti esperti di salute pubblica che temono conseguenze disastrose. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui