Covid, 1,5 milioni casi in Colombia: restrizioni a Bogotà

Dopo aver superato quota 1,5 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in Colombia dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins, il Comune della capitale Bogotà ha annunciato l'entrata in vigore di severe restrizioni alla circolazione per i circa otto milioni di abitanti della città.. La misura principale limita l'accesso dei residenti agli esercizi commerciali.