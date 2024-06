Costa Rica, un "verme-vite" uccide una ragazza di 19 anni

Massima allerta in Costa Rica dopo che le autorità sanitarie del Paese centroamericano hanno confermato la prima morte causata da un "verme-vite", cosi' chiamato per via delle spine che ne ricoprono il corpo, facendolo somigliare a una piccola vite. La vittima è una ragazza di 19 anni, che pare si sia infettata dopo essere entrata in contatto con alcune mosche. Altre sette persone sono ricoverate in ospedale con le stesse condizioni. Secondo informazioni rilasciate dal ministero della Salute costaricano, questi parassiti hanno origine quando una mosca appartenente al genere Cochliomyia deposita le sue larve carnivore in una ferita o mucosa di animali a sangue caldo, compresi gli esseri umani.