Costa Rica, protesta in piazza contro l'aumento delle tasse: scontri

Violenti scontri a San Josè tra polizia e manifestanti che protestavano contro un piano per nuove tasse in Costa Rica nell'ambito dei negoziati con il FMI. Secondo quanto riporta l'agenzia France Presse, i dimostranti hanno lanciato pietre contro la polizia vicino al palazzo presidenziale e le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione. Il corteo aveva precedentemente attraversato il centro della capitale nella calma.