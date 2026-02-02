Costa Rica, la populista trumpiana Laura Fernandez è la nuova presidente

Alle urne gli aventi diritto si sono presentati trovandosi di fronte una enorme quantità di candidati, precisamente venti. Fernandez Delgado era in ogni caso ritenuta la favorita di diritto, tanto che i sondaggi pre-elettorali più affidabili la davano intorno al 43-44%. Il risultato dei seggi, in un Paese lacerato dalla povertà e dagli scontri tra bande armate, ha sorriso ancor di più alla candidata del partito di destra populista, che ha staccato di oltre diciotto punti il socialdemocratico Alvaro Ramos.