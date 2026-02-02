Costa Rica, la populista trumpiana Laura Fernandez è la nuova presidente
La 39enne ha vinto in modo schiacciante le elezioni presidenziali, senza dover passare dal ballottaggio. Ha costruito la campagna sul contrasto ai narcos
© Afp
Sarà la candidata del partito di destra già al potere, Laura Fernandez Delgado, la nuova presidente della Costa Rica. La 39enne ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica 1 febbraio, infrangendo di diversi punti percentuali la quota del 40% richiesta per essere eletti direttamente senza passare dal ballottaggio. A riportarlo l'agenzia Efe, secondo cui Fernandez si assesterebbe intorno al 50% dei consensi dopo lo spoglio del 70% dei voti.
Il numero (elevato) di candidati e il risultato schiacciante
Alle urne gli aventi diritto si sono presentati trovandosi di fronte una enorme quantità di candidati, precisamente venti. Fernandez Delgado era in ogni caso ritenuta la favorita di diritto, tanto che i sondaggi pre-elettorali più affidabili la davano intorno al 43-44%. Il risultato dei seggi, in un Paese lacerato dalla povertà e dagli scontri tra bande armate, ha sorriso ancor di più alla candidata del partito di destra populista, che ha staccato di oltre diciotto punti il socialdemocratico Alvaro Ramos.
Chi è Laura Fernandez
A 39 anni, la candidata del Partido Pueblo Soberano (Ppso) diventerà la seconda donna a guidare il Paese dopo Laura Chinchilla. La sua ascesa segna una continuità decisa con l'amministrazione uscente, essendo considerata l'erede politica del presidente Rodrigo Chaves. È stata ministra della Pianificazione nazionale e, più recentemente, ministra della Presidenza, una sorta di capo dello staff del presidente Rodrigo Chaves. Proprio Chaves probabilmente rientrerà, in un ruolo ancora da definirsi, nel gabinetto della nuova leader della Costa Rica. Laura Fernandez ha basato la sua campagna su una linea dura contro la criminalità, promettendo di completare la costruzione di una mega-prigione per contrastare l'ondata di violenza legata al narcotraffico.