Cos'è il nitrato d'ammonio, dai fertilizzanti alle bombe

COMPOSIZIONE - Il nitrato di ammonio NH4NO3 è un diffuso fertilizzante azotato, si ottiene dall'ammoniaca e dall'acido nitrico. Appare in forma di sale cristallino incolore. Se scaldato assume forma gassosa.

MICIDIALE ESPLOSIVO - E' un composto molto stabile che esplode solo se collegato a un detonatore. E' quindi usato spesso anche per sostituire la dinamite. E' stato utilizzato nell'agosto 1995 per l'attentato di Oklahoma City, che ha provocato la morte di 168 persone, attuato da fanatici bianchi americani. E' stato usato anche nel novembre 2002 per l'attentato di Bali che ha provocato la morte di 2002 persone. Se ne sono spesso serviti anche gli indipendentisti irlandesi dell'Iraq.

I POSSIBILI USI - Oltre che come esplosivo e come fertilizzante il nitrato di ammonio può servire da propellente solido per razzi, è utilizzato per i fuochi d'artificio o per la produzione di gas composti dell'azoto. Viene prodotto industrialmente dagli anni Trenta.