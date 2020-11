Corte Ue a Italia: "Sì ad assegni familiari per cittadini extracomunitari"

I cittadini extracomunitari in Italia con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo hanno diritto ad assegni familiari anche per i parenti a carico residenti fuori dall'Ue. Lo dice una sentenza della Corte di Giustizia Ue. E' definita contraria al diritto Ue "la normativa italiana che rifiuta la prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue" accordandola invece "agli italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono".