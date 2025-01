La Corte Suprema Usa ha annunciato che esaminerà la costituzionalità di alcuni punti dell'Affordable Care Act con il rischio di mettere in crisi lo storico provvedimento sull'assistenza sanitaria conosciuto come Obamacare. In particolare, nel mirino del massimo tribunale americano ci sono le medicine per l'HIV, lo screening per alcuni tipi di cancro e altri servizi che grazie all'assicurazione erano gratis.