Corte suprema Usa conferma obbligo vaccino operatori Sanità

La Corte suprema Usa ha rifiutato di bloccare l'obbligo di vaccino anti Covid imposto dal Maine agli operatori sanitari, nonostante le obiezioni di alcuni ricorrenti, secondo cui la misura viola i loro diritti di libertà religiosa. In Maine l'obbligo vaccinale contro alcune malattie contagiose esiste dal 1989, consentendo esenzioni solo per motivi medici ma non religiosi. In agosto ha incluso anche il vaccino contro il Covid tra quelli obbligatori.