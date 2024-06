La Corte europea condanna l'Italia per un uomo internato oltre i termini

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver violato il diritto alla libertà di un uomo. Il caso riguarda un paziente che, giudicato incapace di intendere e di volere, che è rimasto internato in una residenza psichiatrica per l'esecuzione delle misure di sicurezza oltre i termini che sarebbero stati altrimenti previsti per lui nel caso di una condanna. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che lo Stato dovrà versargli 8mila euro per i danni morali subiti, molti meno dei 60mila che l'uomo richiedeva.