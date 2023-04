Corte dei Conti Ue: manca ampia strategia sulla Difesa

La Corte dei Conti Ue boccia il piano di azione europea sulla ricerca in materia di Difesa (Padr).

"Ha ottenuto scarsi risultati. L'Unione non dispone ancora una strategia a lungo termine per gestire il Fondo europeo per la Difesa - ha dichiarato Vorel Stefan, membro della Corte -. La Padr ha consentito all'Ue di testare varie opzioni per il finanziamento della ricerca nel settore della Difesa tuttavia, a causa dei ritardi e degli scarsi risultati ottenuti, gli insegnamenti che si sono potuti trarre sono limitati".