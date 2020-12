Usa,Axios: Trump pensa a comizio nel giorno di insediamento di Biden

Afp

Secondo Axios, Donald Trump starebbe pensando a un'uscita teatrale dalla Casa Bianca nel giorno del giuramento di Joe Biden, partendo con l'elicottero Marine One e facendo poi un ultimo volo a bordo dell'Air Force One fino in Florida per un comizio in cui annunciare la sua ricandidatura per il 2024. Una strategia per "oscurare" l'insediamento del rivale.