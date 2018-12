Corruzione, Consiglio Europa: Italia acceleri riforme

L'Italia deve accelerare le riforme per combattere la corruzione. Questa la sollecitazione rivolta a Roma dal Consiglio d'Europa in un rapporto redatto dal Greco, l'organo di controllo contro la corruzione. Nel documento si riconosce comunque che "l'Italia ha fatto progressi nella prevenzione della corruzione nel sistema giudiziario, ma molto resta ancora da fare, in particolare per quanto riguarda i parlamentari".