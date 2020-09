Coronavirus Francia, un cluster su tre in scuole e università

In Francia, scuola e università diventano i principali "cluster" di contaminazione per il Covid-19. Lo rende noto la Santé Publique France. Il 32% degli 899 cluster in corso di analisi alla fine della scorsa settimana riguardano infatti l'ambiente delle scuole e delle facoltà universitarie. Con 285 focolai, il mondo dell'istruzione supera quello del lavoro, che ne conta 195.