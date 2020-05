Coronavirus, von der Leyen: "L'Europa sta riaprendo passo dopo passo"

"L'Europa sta riaprendo, passo dopo passo". Lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter in merito alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. "La Commissione Ue - ha aggiunto - fornirà una guida su come riprendere a viaggiare in modo sicuro e responsabile per rimettere in piedi il turismo europeo".