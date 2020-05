Coronavirus, von der Leyen: da Commissione Ue 1 mld euro per vaccino

"Il 4 maggio segna una svolta nella lotta contro il coronavirus, i partner sono molti ma il fine è unico". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando l'investimento di un miliardo di euro per lo sviluppo di un vaccino e dando il via alla maratona per la raccolta fondi "World against Covid-19". "Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro", ha aggiunto.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui