Coronavirus, Vienna frena su riapertura confine con Italia

Vienna frena sulla riapertura del confine con l'Italia. "In alcuni Paesi, come l'Italia e la Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la chiusura dei confini per i viaggiatori potrà durare un po' di più", ha detto il ministro del Turismo austriaco Elisabeth Koestinger. "Tutto dipenderà dai tassi d'infezione", ha aggiunto l'esponente del partito popolare in un'intervista alla radio Orf.