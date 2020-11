Coronavirus, vertice straordinario Onu il 3 e 4 dicembre

agenzia

Le Nazioni Unite hanno deciso di tenere un vertice straordinario sulla pandemia di Covid-19 il 3 e il 4 dicembre per rispondere alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo e ai suoi effetti "senza precedenti" su società, economie, posti di lavoro, commercio globale e viaggi. Il presidente dell'Assemblea Volkan Bozkir ha definito la sessione speciale di alto livello "un momento storico e un test per il multilateralismo".