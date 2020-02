Coronavirus, vertice per rientro italiani bloccati su nave in Giappone

Atteso oggi il vertice per decidere come far rientrare i 35 italiani bloccati sulla Diamond Princess in quarantena da 12 giorni in Giappone. La nave da crociera è nel porto di Yokohama, in isolamento dal 3 febbraio, da quando cioè è stato registrato il primo caso di coronavirus a bordo. Domenica il numero di contagiati è salito da 70 a 355, su un totale di 3.500 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.