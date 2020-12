Coronavirus, va alle Isole Cayman a trovare il ragazzo e viola la quarantena: 18enne in carcere

Facebook

Alla fine di novembre, terminato il semestre all’università, 18enne della Georgia, Skylar Mack, è volata alle Isole Cayman per vedere il suo fidanzato gareggiare nel campionato nazionale di moto d’acqua. Secondo le norme contro il coronavirus in vigore nel Paese, sarebbe dovuta rimanere isolata per due settimane nella sua camera d'albergo: lei, invece, dopo aver fatto un tampone che è risultato negativo, ha sfilato dal polso il braccialetto elettronico per il monitoraggio ed è scappata su una spiaggia a Grand Cayman per vedere la gara del fidanzato. Per questo è stata condannata a 4 mesi di prigione, poi ridotti a due.