Coronavirus, Usa pronti ad evacuare connazionali da Diamond Princess

Il governo Usa si sta preparando ad evacuare i cittadini americani dalla nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena al porto di Yokohama, in Giappone, a causa dei contagi da coronavirus. E' quanto ha riferito al Wall Street Journal un funzionario dell'organismo di controllo della sanità pubblica Usa, Centers for Disease Control and Prevention. Sono circa 380 gli americani a bordo della nave che verranno evacuati con due aerei.