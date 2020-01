Coronavirus, Usa: "Minaccia a salute pubblica senza precedenti"

Secondo Nancy Messonier, direttore per le malattie infettive dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Usa, con il coronavirus "siamo di fronte ad una minaccia per la salute pubblica senza precedenti". Lo ha detto la decisione del governo statunitense di far scattare la quarantena obbligatoria per gli americani evacuati mercoledì da Wuhan.