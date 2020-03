Coronavirus, Usa: governatore Ohio rinvia primarie 

Ignorando la decisione di un giudice, il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha deciso di rinviare le primarie previste per oggi sulla base dell'emergenza sanitaria pubblica dichiarata dal dipartimento statale per la sanità a causa del coronavirus. Nello stesso tempo ha annunciato che il segretario di Stato cercherà una via giudiziaria per estendere le opzioni di voto.