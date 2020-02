Coronavirus, un'intera città messa in quarantena in Vietnam

Un'intera città di 10mila abitanti, Son Loi, vicino ad Hanoi, in Vietnam, è stata messa in quarantena per timori relativi alla diffusione del coronavirus. Il ministero della Salute vietnamita ha speigato che "stiamo ordinando una quarantena di per 20 giorni perché nella cittadina sono stati segnalati 5 casi di infezione da Covid-19". In Vietnam sono 15 le persone finora colpite dal virus, che ha già causato 1.350 morti in Cina.