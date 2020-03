Coronavirus, Trump verso allentamento delle misure sul distanziamento

L'amministrazione Trump sta preparando delle nuove linee guida per allentare nelle zone considerate meno a rischio le misure di distanziamento sociale e le altre misure messe in campo per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. In una lettera ai governatori, il presidente Usa ha scritto che le regole dovranno tenere conto se una contea sia ad alto, medio o basso rischio.