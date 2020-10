Coronavirus, Trump: "Vaccino sicuro ed efficace entro l'anno" 

Afp

"Un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid arriverà prima della fine dell'anno". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Siamo sulla via per consegnare almeno 100 milioni di dosi di vaccino prima della fine dell'anno, con centinaia di milioni di altre in seguito - ha precisato -. La Cina ha sguinzagliato il virus nel mondo, solo un'amministrazione Trump farà sì che ne rispondano".