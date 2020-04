Coronavirus, Trump twitta: "Luce in fondo al tunnel" 

"Luce in fondo al tunnel". E' questo il testo del tweet di Donald Trump nel giorno in cui, secondo quanto detto dallo stesso presidente Usa, comincia la peggiore settimana della pandemia da coronavirus negli Stati Uniti. "Ci saranno molti morti", aveva detto nel weekend il capo della Casa Bianca. L'ultimo bilancio parla di 1.200 vittime in 24 ore, per un totale di quasi 10mila decessi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui