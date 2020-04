Coronavirus, Trump: "Spetta a me riaprire l'America, piano quasi pronto"

Nel suo briefing alla Casa Bianca sul coronavirus, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato a sé "l'autorità suprema" per far ripartire l'economia degli Stati Uniti. "Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese", ha detto. Un'affermazione che arriva mentre vari governatori stanno lavorando insieme per piani coordinati di riapertura delle attività imprenditoriali. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus nel mondo cliccando qui