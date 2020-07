Coronavirus, Trump: "Scuole aperte, trasmissione in bimbi difficile"

Il presidente Donald Trump ha detto che vorrebbe "vedere le scuole aperte, aperte al 100%"., sottolineando che i bambini "non trasmettono il virus molto facilmente, non lo prendono facilmente e non lo portano a casa facilmente". Il presidente Usa ha anche voluto rassicurare gli anziani che si sono trovati "ad affrontare le difficoltà dell'isolamento durante quelli che sono gli anni d'oro. La luce inizia a brillare in fondo al tunnel".