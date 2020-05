Coronavirus, Trump sceglie ex mananger Gsk per sprint vaccino

Il presidente americano Donald Trump ha scelto Moncef Slaoui, un ex manager dell'industria farmaceutica, per guidare l'operazione Warp Speed, volta ad accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Slaoui è l'ex capo della divisione vaccini della GlaxoSmithKline (Gsk), che ha lasciato nel 2017 per fare il finanziere: sarà advisor del programma.