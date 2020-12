Coronavirus, Trump ritarda i vaccini per i dirigenti della Casa Bianca

Afp

Donald Trump ha cambiato il piano vaccini per i dirigenti della Casa Bianca. "Dovrebbero ricevere il vaccino un po' più tardi, salvo specifiche necessità. Ho chiesto che sia fatta questa modifica", ha twittato. Non è chiaro perché il presidente voglia cambiare il programma, che era stato confermato anche dal consiglio di sicurezza nazionale per rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica.