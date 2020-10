Coronavirus, Trump posta video prima di ricovero: penso di cavarmela bene

Poco prima di essere trasferito in elicottero in ospedale Donald Trump, risultato positivo al coronavirus, ha postato su Twitter un video nel quale ringrazia e rassicura gli americani. "Voglio ringraziare tutti per l'enorme sostegno. Sto andando all'ospedale Walter Reed, penso di cavarmela molto bene, ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino. La first lady sta bene,. Vi ringrazio, non lo dimenticherò mai".