Coronavirus, Trump: possiamo riaprire e possiamo farlo in sicurezza

"Molti vogliono tornare" alla normalità: "possiamo aprire l'economia e farlo in sicurezza". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che "dobbiamo riaprire in sicurezza ma dobbiamo riaprire velocemente". Il presidente Usa ha quindi assicurato che farà il più possibile per gli americani che si trovano alla prese con difficoltà economiche dovute al coronavirus.